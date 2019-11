Météo : humidité et vent, facteurs dominants de la semaine

Lundi 18 novembre

Le temps sera nuageux avec de petites précipitations. La limite pluie/neige située vers 1400 m en matinée remontera ensuite au-dessus de 1800 m dans l’après midi. En fin de matinée établissement d’un bon vent de Sud à Sud-Est. Il soufflera assez fort dans le Cap Corse avec des rafales atteignant 55 km/h. Les températures maximales s’étageront entre 5 et 11 degrés du centre vers le bord de mer.



Mardi 19 novembre

Au petit jour on relèvera 5 à Ponte Leccia, 7 à Sartene, 10 à Aleria, 12 à Bastia et Ajaccio. Le temps sera souvent bien ensoleillé sauf en Balagne où les nuages seront nombreux. Vent d'Ouest assez fort aux extrémités de l’île. Températures maximales pour le jour entre 11 et 14 degrés près des cotes voire 16 à 17 en plaine orientale par effet de foehn et 5 degrés sur le relief,



Mercredi 20 novembre

Les nuages seront nombreux. Persistance d’un vent d'Ouest à Sud-Ouest assez fort aux extrémités de l’île et en Balagne. Températures maximales en hausse : 12 à 15 degrés prés des cotes et 5 à 10 dans le centre.



Jeudi 21 et vendredi 22 novembre

Ciel couvert avec de petites pluies. Vent d'Ouest jeudi puis Sud-Est, assez fort vendredi Températures maximales douces pour la saison : 14 à 17 degrés prés des cotes, 7 à 12 dans le centre.





Samedi 23 et dimanche 24 novembre

Temps maussade avec des précipitations. Vent de Sud à Sud-Est assez fort le long de la cote orientale et dans le Cap Corse. Dans ce courant de sud, les maximales seront au-dessus des normales : 16 à 18 degrés en plaine et 8 à 13 degrés sur le relief.

Pour la semaine du lundi 25 novembre au dimanche 1er décembre

La semaine devrait se dérouler dans la douceur, avec des températures légèrement supérieures aux valeurs de saison.