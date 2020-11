Météo en Corse : une semaine sans pluie mais pas sans nuages

Lundi 9 novembre

Malgré la présence de quelques nuages, le soleil se montrera généreux. Le vent sera variable, faible. Les températures maximales, légèrement au-dessus des normales de saison se situeront en mi-journée entre 15 et 21 degrés du centre vers le bord de mer.



Mardi 10 novembre

Au petit jour de ce mardi le fond de l’air sera frisquet : de 8 à 14 du centre vers les côtes. Les éclaircies prédomineront mais dans l’après midi des plaques de nuages bas viendront se scotcher le long de la côte orientale. Le vent se fera encore bien discret. Les températures maximales évolueront peu : 14 à 21 degrés du centre vers le bord de mer.





Mercredi 11 novembre

Même type de temps avec toutefois un petit renforcement du vent de Sud à Sud-est sur la partie Est de l’île et dans le Cap Corse. Maximales stationnaires.



Jeudi 12, vendredi 13 et samedi 14 novembre

Ciel souvent nuageux malgré quelques éclaircies, plus larges à l’Ouest. Petite baisse des températures maximales : de 13 à 20 degrés





Dimanche 15 novembre

Temps changeant donnant de possibles averses. Vent variable, faible. Températures stationnaires.