Météo en Corse : une semaine agitée et ventée

Lundi 25 janvier

Le soleil prédominera en bord de mer alors que dans l’intérieur les nuages seront souvent nombreux avec des averses dans le Cortenais, la Cirnarca et l’Alta Rocca. La limite pluie-neige se situera vers 1 000 mètres le matin, beaucoup plus bas l’après midi, vers 500 m. Le Libecciu -Météo France a émis un avis de vigilance jaune pour vent fort - soufflera très fort sur la majeure partie de l’île 50 à 70 km/h avec des rafales à 80/110 dans le Cap Corse, en Balagne, la région de Bastia et de Porto Vecchio. Les températures maximales seront comprises entre 11 et 14 degrés en bord de mer, 4 à 10 dans l’intérieur.





Mardi 26 janvier

Au lever du jour, les minimales atteindront 4 à 6 degrés sur le pourtour de l’île, et de -2 à +3 dans l’intérieur. La matinée sera bien ensoleillée, l’après midi voilée par des nuages d’altitude. Le vent orienté au secteur Nord à Nord-Ouest soufflera entre 20 et 40 km/h, voire 50 à 60 km/h en rafales dans le Cap Corse et en Balagne. Il faiblira dans l’après midi. Températures maximales : 9 à 12 degrés en bord de mer, 4 à 8 dans l’intérieur.



Mercredi 27 janvier

Les éclaircies prédomineront. Le vent d'Ouest soufflera assez fort dans le Cap Corse, en Balagne, dans le sud de l’île et en montagne avec des rafales atteignant 55 km/h.

Températures maximales : 6 à 13 degrés.



Jeudi 28 et vendredi 29 janvier

Le temps sera changeant, alternant belles éclaircies et développement nuageux donnant des averses jeudi. Le Libecciu soufflera assez fort, sur toute la partie occidentale de l’île, aux extrémités et en montagne. Températures maximales : 14 à 17 degrés prés des côtes, 9 à 13 dans l’intérieur.



Samedi 30 et dimanche 31 Janvier

La fin du mois se passe sous les nuages et la pluie avec toujours un vent fort de secteur ouest. Températures maximales comprises entre 11 et 17 degrés du centre vers le bord de mer.