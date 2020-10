Météo en Corse : retour progressif des températures de saison

Lundi 19 octobre

Du soleil en matinée puis peu à peu, les nuages deviendront prédominants notamment sur l’Est de l’île mais le temps restera sec. Le vent sera faible, soumis aux régimes des brises. Les températures maximales seront en légère hausse: 15 à 19 degrés du centre vers le bord de mer, 11 degrés sur le relief.



Mardi 20 octobre

Au petit jour il fera encore bien frais pour la saison : 4 à 7 degrés dans l'intérieur de l’île, 9 à 12 degrés en bord de mer. Le temps sera bien ensoleillé à l’Ouest et dans l’intérieur, malgré quelques passages nuageux, plus fréquents en fin de journée. Temps plus nuageux par contre sur la côte orientale en raison de l’anticyclone favorisant les «entrées maritimes» pour parler dans le jargon des météorologistes. Le temps sera sec de toutes façons. Vent de secteur Est dominant, parfois modéré dans le Cap Corse et la façade orientale. Températures maximales grignotant quelques dixièmes de degrés: 15 à 20 degrés, du centre vers les côtes.





Mercredi 21 octobre

De nombreux nuages sur la façade orientale de l’île et sur les contreforts orientaux mais sans pluie, ciel plus dégagé à l’Ouest. Vent de Sud à Sud-Est, parfois assez fort dans le Cap Corse. Températures maximales en hausse: 16 à 22 degrés.



Jeudi 22 et vendredi 23 octobre

Temps changeant, alternant éclaircies et passages nuageux accompagnés de possibles ondées éparses. Persistance d’un bon vent de Sud à Sud-Est dans le Cap Corse. Températures maximales comprises entre 16 et 23 degrés.



Samedi 24 et dimanche 25 octobre

Temps le plus souvent couvert avec des pluies samedi, ciel changeant avec risque d’averses dimanche. Vent d’Ouest à Sud-Ouest s’établissant, modéré aux extrémités de l’île et sur sa façade occidentale. Températures maximales : de 15 à 22 degrés. Attention au changement d’heure dans la nuit de samedi à dimanche. Il faudra penser à reculer d’une heure montres et pendules.