Météo de la semaine en Corse : une fin d’année en dépression

Lundi 28 décembre

La Corse est sujette au reste de la tempête Bella qui a abordé l’île dans la nuit de dimanche à lundi avec son lot de nuages, pluie, neige et surtout vent. Notre île sera en vigilance jaune vent, avalanche, orage, pluie inondation et vague submersion (uniquement Ouest corse) ! Au lever du jour, il faut donc s’attendre à un temps bien nuageux et orageux. Si à l’Est, ces caprices du temps cessent en mi-journée, les averses se faisant rares, à l’Ouest en revanche; le temps restera instable avec des averses jusqu’en soirée dans l’Alta-Rocca ou les deux-Sevi. La limite pluie-neige se situera vers 1 250 mètres, s'abaissant jusqu'à 1 000 mètres dans la journée. La nuit suivante sera plus calme avec juste quelques averses en seconde partie de nuit en Balagne, sur le relief ainsi que dans le Cortenais. Le Libecciu soufflera fort, sur toute la façade occidentale et aux extrémités de l’île, 40 à 70 km/h avec des pointes atteignant 120 km/h. Les températures maximales seront en dessous des normales de saison, comprises entre 9 et 12 degrés près des côtes, 5 à 8 dans l’intérieur.





Mardi 29 décembre

Les températures ne seront guère fringantes à l’aube : -1 à 3 degrés dans l’intérieur, 7 à 9 degrés près des côtes. Malgré des éclaircies, le ciel sera souvent nuageux sur la façade Ouest et dans l’intérieur de l’île avec des averses. La neige remplacera la pluie au-dessus de 950 mètres. Temps moins capricieux de la région bastiaise au Fium'Orbu avec de belle éclaircies. Le vent d’Ouest soufflera encore bien fort dans le Cap Corse, la Balagne et le Sud de l’île, 40 à 70 km/h. Températures maximales en légère hausse : 11 à 14 degrés en bord de mer, 6 à 10 degrés dans l’intérieur.





Mercredi 30 et jeudi 31 décembre

Le temps s’améliore encore un peu, le ciel alternant les belles éclaircies et les passages nuageux donnant des ondées. La limite pluie/neige se situera vers 750 mètres.

Persistance d’un bon Libecciu dans le Cap Corse, en Balagne et dans le sud avec des rafales atteignant 55 km/h. Températures maximales sans grand changement : 9 à 14 prés des plages, 5 à 8 dans l’intérieur, 2 degrés sur le relief





Vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 janvier

Le ciel sera le plus souvent couvert avec de nombreuses averses sur toutes régions de l’île. Vent d'Ouest à Sud-Ouest encre sensible sur toute la façade occidentale. Températures maximales : de 6 à 12 degrés, et 0 degré sur le relief.