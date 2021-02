Météo de la semaine en Corse : un peu de grisaille lundi puis soleil tout au long de la semaine

Lundi 22 février

Le temps sera généralement bien ensoleillé sur toute la façade occidentale de l’île même si voilé dans l’après midi, beaucoup plus nuageux le long de la cote orientale en raison d’un courant modéré de sud-est. Le vent de Sud-Est soufflera assez fort dans le Cap Corse et la région bastiaise 30 à 60 km/h et le long du rivage oriental et dans le Nebbiu, 30 à 40 km/h. Ailleurs vent variable faible. Les températures maximales, au-dessus des valeurs de saison, se situeront entre de 13 et 16 degrés sur l'est de l’île, entre 16 et 19 degrés à l’ouest (foehné).





Mardi 23 février

Au petit jour de ce mardi, les minimales n’auront aucune couleur hivernale : 8 à 11 degrés en bord de mer, 4 à 8 dans l’intérieur. Les conditions anticycloniques s’installant, le temps sera au beau fixe et les quelques nuages présents par places l'après-midi ne gâcheront pas l'impression de beau temps. Le vent sera variable faible. Les maximales seront comprises entre 14 et 19 degrés.





Mercredi 24, jeudi 25 et vendredi 26 février

Le soleil sera bien présent tout au long de la journée. Le vent sera faible. Les maximales, hors saison, avoisineront 12 à 19 degrés



Samedi 27 et dimanche 28 février

Peu de changement mais des brumes et des brouillards seront à attendre au lever du jour. Le soleil sera de mise ensuite. Vent faible et maximales stationnaires.