Météo de la semaine en Corse : perturbée et ventée

Lundi 22 novembre

Les nuages seront nombreux tout au long de cette journée donnant ici et là quelques faibles pluies ou averses, plutôt dans l’après midi. La limite pluie/neige se situera au-dessus de 2 000 mètres. Le vent de Nord-est sera faible se renforçant la nuit suivante sur le Nord de l’ile. Les températures maximales seront en baisse : 14 à 17 degrés près des côtes, 10 à 13 degrés dans l’intérieur.



Mardi 23 novembre

La matinée sera bien nuageuse avec quelques ondées. La limite pluie-neige s'abaissera jusqu'à 1 800 mètres. De timides éclaircies se dessineront dans l'après-midi mais les averses seront de retour la nuit suivante. Le vent de Nord-Est soufflera assez fort sur le Nord de l’île et la Balagne, avec des rafales atteignant 55 km/h. Chute des maximales qui n’atteindront plus que 13 à 15 degrés sur le pourtour de l’île, 9 à 12 degrés dans l’intérieur.





Mercredi 24 novembre

Les averses seront encore nombreuses même si quelques rayons de soleil percent en bord de mer. La limite pluie-neige se situera vers 2 000 mètres. La tramontane continuera à sévir sur le Nord de l’ile et l’extrême sud avec des rafales atteignant 55 km/h. Températures maximales sans grand changement : 11 à 16 degrés du centre vers le bord de mer.



Jeudi 25 et vendredi 26 novembre

Il faudra s’attendre à un temps encore capricieux avec son lot d'averses parfois même orageuses. Au vent de Nord-Est faible à modéré jeudi succédera un vent d’ouest assez fort vendredi. Les températures maximales avoisineront 9 à 15 degrés



Samedi 27 et dimanche 28 novembre

Temps changeant donnant des averses notamment sur la façade occidentale. Le Libecciu soufflera assez fort aux extrémités de l’île et en Balagne avec de violentes rafales. Températures stationnaires : 9 à 15 degrés.