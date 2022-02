Météo de la semaine en Corse : le beau temps se poursuit …

Lundi 7 février

Après un petit passage très faiblement perturbé dans la nuit de dimanche à lundi, les nuages laisseront progressivement place à des éclaircies même si en ce lundi matin quelques pluies seront possibles sur le relief. Le Libecciu soufflera assez fort tout le long de côte occidentale, en montagne et aux extrémités de l’île avec des rafales atteignant 95 km/h. Les températures maximales seront comprises entre 14 et 17 degrés près des côtes, 6 à 13 dans l’intérieur.





Mardi 8 février

Le soleil sera généreux tout au long de la journée. Le vent d’Ouest à Sud-Ouest soufflera encore assez fort dans le Cap Corse et le sud de l’île. Températures maximales sans grand changement.





Mercredi 9 février

Temps ensoleillé avec toujours un bon petit vent de Sud-Ouest modéré aux extrémités de l’île. Températures maximales en légère hausse : 15 à 18 degrés près des côtes, 11 à 14 degrés ailleurs.





Jeudi 10 et vendredi 11 février

Beau temps sec et ensoleillé. Le vent sera faible jeudi, devenant modéré à assez fort de secteur Nord-est, vendredi en fin de journée. Maximales stationnaires jeudi, en légère baisse vendredi.





Samedi 12 et dimanche 13 février

Ciel peu nuageux. Vent d'Est modéré à assez fort sur le nord de l’île, dans l’extrême sud et en Balagne. Températures maximales en baisse : 4 à 15 degrés du centre vers le bord de mer.