Météo de la semaine en Corse : encore et toujours du beau temps

Lundi 17 janvier

La journée sera ensoleillée avec toutefois quelques nuages qui se développeront l'après-midi le long de la côte orientale et en Castagniccia. Le vent sera faible en journée puis se renforcera au secteur ouest en fin d’après-midi aux extrémités de l’île. Les températures maximales seront agréables pour la saison : 13 et 15 degrés près des côtes, 8 à 12 dans l’intérieur.



Mardi 18 janvier

Belle journée ensoleillée. Le vent de Nord-ouest sera modéré dans le Cap Corse, faible ailleurs. Températures maximales en légère hausse : 13 à 16 degrés en bord de mer, 9 à 12 degrés ailleurs.



Mercredi 19 janvier

Pas de changement : temps bien ensoleillé malgré quelques nuages présents dans l'après-midi mais qui ne gâcheront pas l'impression de beau temps.

Vent d'Ouest à Sud-Ouest modéré aux extrémités de l’île.

Températures stationnaires



Jeudi 20 et vendredi 21 janvier

Ciel peu nuageux avec un vent d’ouest modéré sur la partie occidentale de l’Île. Températures maximales en légère baisse : de 8 à 14 degrés.



Samedi 22 et dimanche 23 janvier

Beau temps sec et bien ensoleillé. Vent modéré d'Est à Sud-Est samedi et d'Est à Nord-Est dimanche. Températures maximales en très légère baisse.