Météo de la semaine en Corse : du beau temps et quelques averses orageuses

Lundi 7

En début de journée le temps sera instable avec quelques averses orageuses dans l'après midi dans le centre de l'ile et le sud de la plaine orientale mais l'anticyclone des Açores apportera soleil en fin de journée. Les températures remonteront (19 à 27 degrés), repassant au-dessus des normales de saison.



Mardi 8

Temps ensoleillé, peu nuageux sur l'ensemble de l'Île pour ce 8 septembre fête de la Nativité de la Vierge. Les températures maximales seront de l'ordre de 19 degrés le matin à 27 degrés l'après-midi.



Mercredi 9

Le temps devient plus incertain en cours de journée. Ensoleillé le matin et peu nuageux il évolue l'après-midi avec des possibilités d'averses en fin d'après-midi. Les températures varient entre 22 et 26 degrés.



Jeudi 10

Eclaircies et passages nuageux, parfois denses puis possibilités de foyers orageux dans le courant de l'après-midi. les températures diminuent très légèrement (21 à 25 degrés).



Vendredi

L'instabilité est de mise avec éclaircies et passages nuageux toujours aussi denses. Mais les risques d'averses sont faibles. Maximales en bord de mer : 21 degrés le matin, 24 l'après-midi.



Samedi 12

Beau temps peu nuageux sur l'ensemble de l'île avec en cours de journée éclaircies et passages nuageux et des risques faibles d'averses. Les températures varient entre 20 et 27 degrés !



Dimanche 13

Beau temps ensoleillé avec quelques fois des passages nuageux élevés. Températures comprises entre 19 et 25 degrés.



Tendance pour la semaine du lundi 14 au 20 septembre

Cette semaine serait à priori nettement plus perturbée mais la fiabilité reste à confirmer : les averses orageuses risquent de dominer