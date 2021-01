Météo de la semaine en Corse : de la douceur et moins de vent

Lundi 1er février

Les éclaircies prédomineront à l’est au lever du jour, alors qu’à l’Ouest il faudra s’attendre à un temps couvert et quelques des pluies. Quelques averses aussi dans l’après midi sur la façade orientale. La limite pluie-neige se situera vers 1 500 mètres. Le vent d'Ouest soufflera encore assez fort aux extrémités de l’île, en Balagne et en montagne 40 à 60 km/h, quelques rafales aussi 30/40 km/h sur la région bastiaise, dans le sartenaise et de Porto Vecchio. Les températures maximales se situeront entre 13 et 16 degrés près des côtes et 7 à 12 dans l’intérieur.



Mardi 2 février

Au lever du jour, les températures minimales s’étageront entre 7 et 10 degrés près des côtes et de 3 à 6 degrés dans l’intérieur. Le soleil sera souvent bien présent malgré quelques développements nuageux par endroit mais sans pluie. Le vent s’orientera au secteur Sud-Est, parfois modéré dans le Cap Corse. Les températures maximales seront en hausse, supérieures aux normales : 14 à 17 degrés près des côtes, 10 à 13 dans l’intérieur.





Mercredi 3 février

Le temps est bien ensoleillé en général malgré quelques nuages présents l'après-midi ici ou là. Vent de sud faible. Températures maximales en légère hausse, comprises entre 11 et 18 degrés, du centre vers le littoral.





Jeudi 4 et vendredi 5 février

Du soleil et quelques nuages inoffensifs pour ces deux jours. Vent de Sud-Est faible, parfois modéré dans le Cap Corse. Températures maximales : 13 à 19 degrés





Samedi 6 et dimanche 7 février

Le temps sera changeant avec des éclaircies et des passages nuageux qui pourront même donner quelques averses dimanche. Persistance d’un vent de Sud-Est Températures maximales : 12 à 18 degrés.