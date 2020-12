Météo corse : une semaine de Noël plutôt agréable

Lundi 21 décembre

En ce solstice d’hiver, les belles éclaircies prédomineront dans toute l’île. Le vent sera faible et les températures maximales seront de saison ou très légèrement au-dessus : de 12 à 17 degrés du centre vers les côtes.



Mardi 22 décembre

Des nuages au lever du jour puis prédominance de belles éclaircies et d’un vent faible. Températures maximales sans grand changement : 12 à 18 degrés.



Mercredi 23 décembre

Temps sec avec de nombreuses éclaircies. Vent de Sud-Ouest modéré, dans le Cap Corse et en Balagne : 30 à 40 km/h.

Températures maximales stationnaires, de saison



Jeudi 24 décembre

Les éclaircies prédomineront en journée avant l’arrivée de pluies dans la nuit de la nativité. Le Père Noël sera inspiré de prévoir un parapluie. Vent de sud faible. Maximales en légère baisse.



Vendredi 25 décembre

Le temps sera capricieux avec de fréquentes averses. La neige fera son apparition vers 800 m, un peu plus bas la nuit suivante. Vent faible et températures en baisse.



Samedi 26 et dimanche 27 décembre

Retour du soleil avec une vent d’Ouest modéré à assez fort. Températures maximales en nette baisse : de 5 à 11 degrés du centre vers le bord de mer.