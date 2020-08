Météo corse : temps estival mais moins radieux pour la 3ème semaine d’août

Lundi 17 août

Le soleil va prédominer après dissipation de nuages bas côtiers sur le Sud et l’Est de l’île au petit jour. Toutefois des nuages se développeront dès le début de l'après-midi dans le Cortenais et la Castagniccia, donnant quelques petites averses. Le Libecciu soufflera assez fort de la Balagne au Cap Corse, 45 à 65 km/h, 20 à 55 dans l’extrême sud. Ailleurs brises faibles à modérées. Les températures maximales se situeront entre 27 et 30 degrés du bord de mer vers le centre de l’île, 22 degrés sur le relief.





Mardi 18 août

Le temps sera ensoleillé en début de journée puis des nuages engendreront des averses le long de la côte orientale et en Castagniccia. Persistance d’un vent de Sud-Ouest assez fort, de la Balagne au Cap Corse, 40/55 km/h, et dans l’extrême sud, 20 à 40 km/h. Températures maximales stationnaires.



Mercredi 19 août

La journée sera bien ensoleillée partout avec juste quelques petits cumulus l'après-midi dans le centre et la Castagniccia. Vent d'Ouest faiblissant 30 à 45 km/h en Balagne et dans le Cap Corse, 20/50 dans le Sud. Peu de changement coté températures maximales : 28 à 31 degrés, 24 degrés sur le relief.





Jeudi 20 et vendredi 21 août

Belles journées très ensoleillées. Vent modéré dans le Cap Corse, d'Ouest jeudi et d'Est, vendredi. Brises ailleurs. Températures maximales en hausse : 31 à 34 degrés, et 25 degrés sur le relief.





Samedi 22 et dimanche 23 août

Beau temps ensoleillé. Vent d’ouest modéré samedi, faiblissant dimanche. Températures maximales stationnaires.

Température de l’eau de mer: 25 à 26 degrés





Tendance pour la semaine du lundi 24 au dimanche 30 août

Temps ensoleillé. Températures maximales en baisse de 2 dg environ.