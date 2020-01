Météo corse : la tempête « Gloria » arrive !

Dimanche 19 janvier

Après quelques pluies matinales, les éclaircies prédomineront en ce dimanche matin. Elles resteront d’actualité tout au long de la journée sur la partie occidentale de l’île alors que les nuages seront nombreux, mais sans pluie, sur l’Est. En fin de journée, des averses sont attendues en Balagne, dans le Cortenais ainsi que sur la côte orientale et la Castagniccia. La limite pluie-neige s'abaissera jusqu'à 950 mètres. Le vent de Nord-Est deviendra modéré dans l’après midi sur le Nord, la Balagne et la côte orientale avec des rafales atteignant 55 km/h. Ce Gregale se renforcera la nuit prochaine. Les températures maximales de ce dimanche : 8 à 13 degrés du centre vers le bord de mer. La nuit prochaine les précipitations seront parfois soutenues notamment sur toute la façade orientale avec une limite pluie-neige vers 750 mètres.





Lundi 20 janvier

Au petit jour les minimales oscillent entre 0 et 6 dg du centre vers le bord de mer. Le temps sera perturbé avec des précipitations généralisées et souvent soutenues sur l’Est. La limite pluie/neige, située vers 800 mètres au petit matin, remontera ensuite au-dessus de 1000 mètres en journée. Le vent d'Est à Nord-Est soufflera assez fort dans le nord de l’île, en Balagne, le long de la cote Est et dans l’extrême sud avec des rafales voisines de 70 à 80 km/h. Les températures maximales s’étageront entre 6 degrés dans le centre et 14 degrés près des cotes.





Mardi 21 janvier

Persistance d’un temps très nuageux avec encore des précipitations mais plus sporadiques. La limite pluie-neige se situera vers 1500 mètres. Vent d'Est à Sud-Est modéré à assez fort avec des rafales atteignant 65 km/h. Températures maximales en hausse et au-dessus des normales : 9 à 15 degrés du centre vers le bord de mer.





Mercredi 22 janvier

Retour du soleil ! Le vent de Sud-Est soufflera assez fort avec encore des rafales atteignant 75 km/h. Températures maximales encore en hausse dans ce courant de sud : 11 à 18 degrés de l’intérieur vers les cotes.





Jeudi 23 janvier

Temps agréable avec un bon vent de sud. Températures stationnaires





Vendredi 24 janvier

Nouvelle dégradation en journée avec de nombreux passages nuageux et un risque d’averses. Vent de Sud à Sud-Est assez fort le matin, faiblissant ensuite. Températures maximales en baisse 8 à 16 degrés.





Samedi 25 et dimanche 26 janvier

Temps souvent instable avec nuages, pluie ou averses. Vent de Nord modéré. Températures maximales en légère baisse: 6 à 15 degrés.





Tendance pour la semaine du 27 janvier au 2 février

Le beau temps se réinstallera sur notre île avec un vent d’ouest modéré par moments. Températures plutôt supérieures aux normales