Météo corse : l’anticyclone se confine, pluies en début de semaine

Lundi 13 avril

A un temps variable en matinée succédera rapidement un ciel couvert dès le début de l’après-midi. Des pluies éparses se produiront alors avec une limite pluie/neige bien haute : au-dessus de 2500 m. Dans le Cap Corse et le long de la cote orientale, le vent de Sud-Est soufflera assez fort 30 à 40 km/h avec des rafales atteignant 60 km/h. Ailleurs vent variable faible. Les Températures maximales seront en baisse : 16 à 21 degrés.





Mardi 14 avril

Au petit jour les températures minimales s’étageront entre 7 et 13 degrés du centre vers le bord de mer. La matinée sera bien pluvieuse, puis des éclaircies se développeront dans l’après midi. Les étoiles scintilleront la nuit suivante. Le vent de Sud-Est sera encore modéré en début de journée sur la façade orientale, une trentaine de km/h puis faible. Les températures maximales évolueront peu : 14 à 20 degrés.





Mercredi 15 avril

Retour du beau temps avec un vent d'Est à Nord-Est, localement modéré dans le Cap Corse et en Balagne, 30 à 50 km/h. Les maximales seront en légère baisse 15 à 19 degrés.



Jeudi 16 avril et vendredi 17 avril

Beau temps avec un vent faible. Température en légère hausse : 16 à 21 dg





Samedi 18 et dimanche 19 avril

Malgré quelques belles éclaircies, plutôt dans le sud de l’île, retour des nuages et de quelques averses notamment dans le centre et l’est de la Haute Corse. Vent de secteur Est à Sud-Est sur la façade orientale, 20 à 30 km/h, faible et de direction variable ailleurs. Températures maximales en hausse : 16 à 22 degrés voire 24 dimanche dans le centre de l’île





Tendance pour la semaine du lundi 20 au dimanche 26 avril

Le temps sera le plus souvent capricieux avec des éclaircies mais aussi de nombreux passages nuages donnant de bonnes averses. Maximales dépassant rarement les 20 degrés.