Météo: Vers une amélioration rapide de la situation ce dimanche en Corse

Rédigé par PLB le Dimanche 28 Juillet 2019 à 10:58

La Corse est placée en vigilance jaune orage ce dimanche mais devrait repasser en vert en fin d’après midi. Le temps instable et orageux va en effet perdurer jusqu’en milieu d’après midi. Les orages seront parfois forts et accompagnés de bonnes averses. Le soleil reprendra ses droits en milieu d’après midi sauf sur la région ajaccienne où les nuages (sans pluie) seront majoritaires sous l’effet d’un fort libeccio. Celui-ci soufflera entre 40 et 60 km/h en Balagne avec quelques rafales plus fortes, de 50 à 70 km/h dans le Cap Corse, idem dans l’extrême sud de l’île où les rafales pourront atteindre en fin d’après midi et soirée jusqu’à 80 km/h. Les maximales seront en dessous des normales de saison 23 à 28 dg.

La nuit prochaine le ciel sera étoilé avec toujours un bon vent d’ouest aux extrémités de l’île et sur la façade occidentale.

