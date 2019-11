Météo : Une semaine placée sous le signe du vent

Lundi 4

Du soleil en ce début de semaine grâce à un fort Libecciu. Petit bémol, au vent, donc sur la façade occidentale de l’île des nuages s’agglutineront sur le relief. De petites averses seront donc possibles notamment dans le cortenais. Le vent d’ouest à sud-ouest soufflera fort de la pointe du Cap Corse à Porto Vecchio en passant par la Balagne et les Bouches de Bonifacio. Les rafales atteindront une centaine de km/h. Quelques rafales aussi attendues en matinée sur la région bastiaise. Les températures maximales toujours légèrement en dessus des normales s’étageront entre 13 et 21 degrés du centre vers le bord de mer.



Mardi 5

Au petit jour, il fera frisquet : 5 à 8 degrés dans le centre, 10 à 13 sur le pourtour de l’île.

Le temps sera instable avec de nombreux nuages donnant des averses. Des éclaircies se développeront dans l’après midi et les ondées se feront plus rares. Le Libeccio sera encore soutenu sur la partie occidentale avec des rafales atteignant 75 km/h.

Températures maximales en hausse : 12 à 20 degrés du centre vers les côtes.



Mercredi 6

En ce milieu de semaine les éclaircies prédomineront. Le Libeccio baissera d’un cran mais atteindra encore 60 à 70 km/h en rafales dans le Cap Corse.

Températures maximales en baisse : 10 à 18 dg



Jeudi 7 et vendredi 8

Temps capricieux avec certes quelques belles éclaircies mais aussi des averses

localement orageuses dès la fin de la matinée, plutôt sur l’ouest de l’île.

Persistance d’un Libeccio assez fort

Températures maximales : 7 à 19 degrés,



Samedi 9 et dimanche 10

Peu de changement avec un temps souvent bien instable donnant des averses.

Vent d’ouest modéré à assez fort samedi, en baisse dimanche.

Températures maximales en baisse, en dessous des normales de saison, comprises entre 5 dg dans les villages perchés et 17 degrés en bord de mer.







Pour la semaine du lundi 11 au dimanche 17 novembre

Le temps restera bien capricieux avec des averses alternant avec quelques belles éclaircies. Les températures seront plutôt douces pour la saison.