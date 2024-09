Météo : Première neige sur le Monte Ritondu

Après la chaleur étouffante de cet été jusqu'à ces dernières 24 heures, le coup de froid annoncé par les services de La Chaîne Météo a bien eu lieu. Et de 22° ce jeudi soir à 19 heures, le mercure est tombé à 11° ce vendredi soir, à la même heure.

Toute la journée, entre pluie et vent, les Cortenais ont connu les premiers frimas avec, cerise sur le gâteau, les premiers flocons de neige qui ont coiffé le Monte Ritondu. Pas étonnant que les températures aient chuté autant en quelques heures. Une neige qui arrive bien précocement.





On se souvient que l'an passé les premières neiges avaient accompagné la fameuse tempête Ciaran du 4 novembre et qui avait causé la destruction du pont de Tragone.

Fort heureusement, le soleil va revenir ce samedi avec, toutefois, des températures toujours en dessous des normales de saison.