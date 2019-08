Météo : Le Soleil après les nuages de lundi

Les nuages du type altocumulus floccus ou castellanus seront nombreux en ce début de semaine. Ils donneront même quelques petites ondées dans l’après midi . Les brises de mer ou de vallées seront faibles à modérées en journée, puis en soirée le Libeccio s’établira. Il soufflera assez fort dans le Cap Corse, en Balagne, dans l’extrême sud et en montagne avec des rafales atteignant 60 km/h. Les Températures maximales , au-dessus des normales de saison, se situeront entre 27 et 30 en bord de mer, 31 à 34 degrés dans le Cortenais ou le Sartenais, 24 à 27 en moyenne montagne.



Mardi 13 août

Au petit jour le ciel est très peu nuageux avec des températures de l’ordre de 18 à 21 dg près des cotes, 15 à 18 ailleurs.

La journée sera bien ensoleillée, seul le relief recevra la visite de petits cumulus humilis. Le Libecciu continuera de souffler assez fort dans le Cap Corse, dans l’extrême sud entre Porto Vecchio et Bonifacio, au large de la Balagne et en montagne avec des rafales de l’ordre de 65 km/h. Les températures maximales seront en baisse, voisines des valeurs de saison ou très légèrement en dessous : 27 à 29 degrés sur le sable, 29 à 32 dans l’intérieur.





Mercredi 14 août

Temps ensoleillé. Le vent d’ouest sera encore modéré aux extrémités de l’île, une quarantaine de km/h, les brises seront faibles ailleurs. Petite hausse des températures qui lors du passage du soleil au zénith atteindront 26 à 33 dg.





Jeudi 15 août

Poursuite d’un temps estival avec un régime de brises faibles à modérées. Températures conformes aux normales ou très légèrement en-deçà.





Vendredi 16 août

Temps ensoleillé avec un bon petit vent d’ouest aux extrémités de l’île. Températures stationnaires





Samedi 17 et dimanche 18 août

Belles journées ensoleillées avec toujours un vent d’ouest sensible aux extrémités de l’île et en Balagne.

Températures minimales : 16 à 21 degrés

Températures maximales : 24 à 30 degrés.