Météo : La vigilance jaune "canicule" maintenue en Corse

Météo France a diffusé une prolongation de Vigilance jaune avec "situation météorologique à surveiller" pour le phénomène « Canicule » en raison de températures élevées qui devrait perdurer au moins jusqu’au lundi 10 juillet 2023 à 18 heures, indiquent les services de l'Etat enCorse.





La forte chaleur, déjà bien présente ce samedi, va se prolonger jusqu'à au moins lundi 10 juillet, qui pourrait être la journée la plus chaude de la période:

Les températures minimales seront comprises entre 20°C et 24°C, voire 25°C, sur le littoral dimanche et lundi.

Les températures maximales atteindront quant à elles, jusqu’à 35 degrés, peut-être même plus localement : 36 à 38 degrés dimanche et lundi.