Météo : La Corse est placée en vigilance jaune orages ce mercredi

En Haute-Corse : des orages attendus dans l'après-midi Le ciel est particulièrement couvert ce mercredi dans l'ensemble du département. Quelques gouttes de pluie ont été signalées très localement dans la matinée, mais c'est dans l'après-midi que la situation se dégrade nettement. Météo France prévoit en effet des orages, qui devraient se prolonger jusque dans la soirée. La nuit sera marquée par un ciel nuageux et des averses localement fortes sous les orages. Cependant, ces averses devraient progressivement perdre leur intensité en fin de nuit. Sur la plaine orientale, les précipitations pourraient atteindre jusqu'à 20 millimètres.



En Corse-du-Sud : un risque de grêle dans la soirée

Le département de la Corse-du-Sud n'échappe pas non plus à l'instabilité. Ce mercredi, le ciel y est également très couvert, avec quelques averses locales le matin. Après quelques éclaircies, l'après-midi sera marqué par l'arrivée des orages. La situation pourrait même se dégrader davantage en soirée, avec des risques de grêle très localisés. Une amélioration est cependant attendue en milieu de nuit : les cumuls de pluie pourraient atteindre jusqu'à 50 millimètres sur les Deux-Sevi et l'extrême sud de l'île.