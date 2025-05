Météo : La Corse en vigilance jaune "orages" ce lundi

Ce lundi 12 mai, la Corse est placée en vigilance jaune pour orages par Météo-France . Des averses localisées sont attendues dans les deux départements, avec une amélioration prévue en fin de journée.

En Corse-du-Sud, quelques averses sont attendues en milieu de journée, notamment sur les reliefs, dans la région de l’Alta Rocca, autour de Porto-Vecchio, ainsi que dans le nord-ouest du département. Ces précipitations ne devraient toutefois pas dépasser 5 millimètres, et le retour progressif des éclaircies est attendu en fin de journée.En Haute-Corse, la journée s’annonce plus nuageuse. Des averses sont possibles sur une large partie du territoire, notamment dans le Cortenais où les cumuls pourraient atteindre jusqu’à 10 millimètres. Une amélioration est cependant attendue en fin d’après-midi, notamment sur la plaine orientale, la Castagniccia, les montagnes et l’ouest du département.