Météo : Globalement c’est du beau temps toute la semaine en Corse !

Lundi 16 septembre

Le temps sera ensoleillé malgré le passage de cirrus bien élevés ou de quelques altocumulus eux aussi hauts dans le ciel. Les brises seront faibles à modérées et les maximales, supérieures aux normales, atteindront 24 à 29 degrés,

Mardi 17 septembre

Au petit jour, il fera un peu frisquet dans le centre : 13 à 16 dg, plus doux en bord de mer : 17 à 20 degrés. Le soleil brillera. Quelques nuages bas pourront toutefois venir rôder le long de la cote orientale dans l’après midi. Le vent sera soumis aux régime des brises et peu de changement au niveau des températures maximales.

Mercredi 18 septembre

Ce sera encore une belle journée avec toutefois quelques passages nuageux sdans conséquences dans l’après midi. Les brises seront faibles puis en soirée le vent s’orientera au secteur ouest, devenant modéré aux extrémités de l’île. Températures maximales en très légère baisse : 23 à 28 degrés.

Jeudi 19 septembre

Le soleil jouera à cache-cache avec les nuages et certains donneront quelques averses l'après-midi, sur le relief, dans le Cortenais ainsi qu’en Castagniccia. Etablissement d’un vent d'Est-Nord-Est modéré, sur la plaine orientale. Températures stationnaires.

Vendredi 20 et samedi 21 septembre

Temps largement ensoleillé avec un vent d'Est temporairement assez fort, dans le Cap Corse. Températures maximales comprises entre 21 et 26 degrés.

Dimanche 22 septembre

Temps ensoleillé le matin devenant orageux dans l’après midi en montgne. Vent de secteur Sud-Est, localement modéré. Températures maximales : de 23 à 28 degrés.

Tendance pour la semaine du lundi 23 au dimanche 29 septembre

Le temps sera mitigé avec alternance de passages pluvieux et de périodes ensoleillées et des températures se rapprochant progressivement des normales saisonnières.