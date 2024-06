Météo-France installe une nouvelle bouée au large de Porto-Vecchio pour anticiper "les phénomènes extrêmes"

Après le déploiement d'une première bouée implantée près d'Ajaccio il y a un an, Météo-France renforce sa capacité d'observation en mer avec l'installation d'une nouvelle bouée météorologique au large de Porto-Vecchio, dans le cadre de sa stratégie visant à mieux prévoir "les phénomènes extrêmes" . Cette initiative fait suite au succès de la première bouée implantée près d'Ajaccio il y a un an.



Ces bouées flottantes serviront à anticiper les orages violents, les rafales de vent et les averses torrentielles avant qu'ils ne frappent la côte corse. Dans un communiqué, Météo-France souligne que la Méditerranée est une zone critique pour le changement climatique, sujet à des épisodes extrêmes tels que des canicules, des sécheresses et des tempêtes soudaines. "Les épisodes méditerranéens sont parmi les plus turbulents, apportant des quantités de pluie impressionnantes et des inondations éclair", précise Météo-France. "Nos nouvelles bouées joueront un rôle clé en fournissant des observations précises de la mer, comblant ainsi un vide dans notre capacité à prédire ces événements météorologiques redoutés." Trois autres bouées seront installées en 2024 au large de la Corse, quadrillant la région pour améliorer les prévisions. Actuellement, les outils d'observation en mer sont limités, avec des satellites qui clignotent par intermittence et des radars qui, eux, préfèrent rôder près des côtes pour traquer les précipitations. "Grâce à ces bouées, nous serons mieux armés pour affronter les caprices de dame Nature en Méditerranée", justifie le communiqué. "Elles nous permettront d'affiner nos prévisions, de mieux comprendre ces phénomènes météorologiques extrêmes et, surtout, de protéger nos concitoyens des surprises désagréables du ciel."