Météo : Equipements spéciaux obligatoires pour franchir les cols de l'ile

Météo France prévoit des températures encore largement inférieures aux normales de saison avec 4° à Corte, 2° à Albertacce ainsi qu’à Vivario avec des températures ressenties affichant 0°. Le vent va souffler en rafales jusqu’à 55km/h et les températures maximales vont osciller entre 5° et 10° avec -° sur le relief. Dans le courant de l’après-midi la limite pluie neige devrait remonter à 1000 mètres tandis que les températures de la nuit devraient se situer entre 0° et 3° avec -4 sur le relief. Demain c’est un franc soleil qui est attendu le matin tandis que l’après-midi on devrait avoir de nouvelles précipitations avec une limite pluie-neige qui devrait remonter à 1300 mètres.