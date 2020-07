Météo Corse : Une deuxième partie de semaine capricieuse

Lundi 20 juillet

Quelques nuages bas seront présents au lever du jour le long de la côte orientale, puis le soleil brillera. Dans le cortenais des cumulus se développeront en fin de matinée de même que dans le Fiumorbu où quelques averses seront possibles. En Balagne le vent de SW sera sensible : 30 à 45 km/h. Ailleurs les brises de mer et de vallées seront faibles à modérées. Températures conformes aux normales de saison : De 27 à 29 degrés des plages vers le centre de l’île, 21 degrés sur le relief.





Mardi 21 juillet

Temps bien ensoleillé en bord de mer. Dans l’intérieur de l’île et en montagne des cumulus se développeront dès la fin de la matinée donnant un temps moins lumineux. Quelques averses sont attendues dans l’après midi dans le Cortenais, la Cirnarca et le Fiumorbu. Les brises seront faibles à modérées. Températures maximales de 27 à 30 degrés, 24 degrés sur le relief.



Mercredi 22 juillet

Le soleil dominera du matin au soir. Vent d'Ouest à Sud-Ouest modéré, sur la partie occidentale de l’île, brises faibles à modérées ailleurs. Températures maximales en hausse : 28 à 32 degrés, 25 degrés sur le relief.



Jeudi 23 juillet

Soleil et nuages se disputeront le ciel mais le temps restera sec. Brises faibles à modérées. Maximales stationnaires.

Vendredi 24 juillet

Le temps sera instable avec de nombreux nuages et des averses. Sur la partie occidentale de l’île persistance d’un vent d’ouest modéré. Brises ailleurs. Températures maximales grimpant jusqu’à 32 degrés dans le centre.

Samedi 25 juillet

Temps orageux sur toute l’île. Les brises seront faibles. Les maximales seront comprises entre 27 et 32 degrés mais en chute sous les orages. Brises faibles à modérées.



Dimanche 26 juillet

Ciel souvent nuageux. Brises faibles à modérées. Températures maximales : 28 à 31 degrés, et 20 degrés sur le relief.



Tendance pour la semaine du lundi 27 juillet au dimanche 2 août

Temps instable avec averses lundi et mardi. Beau temps bien ensoleillé ensuite. Températures maximales stationnaires en début de semaine puis en hausse et atteignant jusqu’à 33 à 34 degrés dans l’intérieur à partir de vendredi 31.