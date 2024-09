"Mes tips santé" : En Corse la Sécu va à la rencontre des jeunes dans la rue

Lancé en juin 2022 par l’Assurance Maladie, le compte Instagram « @Mes_tips_santé » encourage les jeunes à adopter des comportements favorables à la santé en abordant de façon pédagogique et simple des thématiques variées, telles que l’accès aux droits, la prévention et la bonne compréhension du système de santé. Fort de son succès avec déjà près de 18 000 abonnés et pour aller plus loin dans son engagement au contact direct des jeunes, l’Assurance Maladie a décidé de faire vivre réellement « Mes tips santé » en l’incarnant dans un bus itinérant qui parcourt toute la France.



« Trop de jeunes renoncent à se faire soigner par manque d’information »

Près de 200 jeunes lycéens ajacciens se sont rendus, place Miot, ce lundi, pour découvrir cet événement qui permet d’aborder des thèmes aussi divers que variés de manière ludique, comme l’explique Frédéric Napias, directeur de l’accompagnement des publics jeunes à la Caisse Nationale d’Assurance Maladie : « Nous déployons cette caravane itinérante, qui va sur tous les territoires, afin de sensibiliser les jeunes sur tous les sujets de santé. Le principe est de leur faire apprendre tout ce qui est en lien avec la santé en jouant. On parle ici de tous les sujets, c’est une approche à 360°. À 18 ans, ils doivent être autonomes et responsables de leur santé. Aujourd’hui, nous avons encore trop de jeunes qui renoncent à se faire soigner parce qu’ils ne comprennent pas le système de santé. Ils posent beaucoup de questions, notamment sur les addictions ou la santé sexuelle. Progressivement, on arrive à parler avec eux de sujets qui peuvent leur paraître plus complexes, comme les médecins traitants, les complémentaires santé, ou le compte Ameli. Les jeunes sont beaucoup plus curieux qu’il n’y paraît, mais il faut savoir leur parler avec un format et des codes différents. »