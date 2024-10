"Merci" de Daniel Pennac au Club de l'Opéra à Bastia : Anaïs Baconnier seule en scène

Le Club de l’Opéra de Bastia ouvre ses portes ce week-end à Merci, une adaptation théâtrale du célèbre monologue de Daniel Pennac. Ce texte, qui met en scène un auteur primé tentant de remercier ceux qui l'ont honoré pour l'ensemble de son œuvre, est une exploration des difficultés à exprimer la gratitude face à une reconnaissance publique.« C’est une amie qui m’a fait découvrir son livre Merci et j’ai toute suite pensé à le monter sur scène» explique Milou Tomasi, metteur en scène et qui signe aussi la scénographie de ce seule en scène en son Club de l’Opéra. « Merci est un long monologue où l'interprète s'efforce de dire merci à ceux qui lui ont accordé un prix pour l'ensemble de son œuvre. L'important pour lui c'est de remercier et ce n’est pas facile pour lui ».Le reste à découvrir sur scène sous les traits d’Anaïs Baconnier de la troupe A Ghjuvanetta. « J’ai découvert le théâtre avec la troupe de Claire Le Goff » déclare la comédienne. « Là c’est un vrai challenge car je suis seule sur scène. Mais je relève le challenge ».Challenge le mot n’est pas trop fort car il s’agira de son premier seule en scène. «C’est d’autant plus un défi que si le texte est facile à lire, il n’est pas facile à jouer » souligne Milou Tomasi. « Je connaissais Anaïs Baconnier et j’ai tout de suite pensé à elle pour le rôle».