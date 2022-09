Mercato : Issiar Dramé, nouveau défenseur pour le SC Bastia

Formé à l’INF Clairefontaine puis pensionnaire du Stade Rennais pendant deux saisons en U19 (2014/2016), il avait incorporé l’O. Lyonnais en 2016 avec lequel il avait essentiellement joué en équipe B, N2, de 2016 à 2020. A cette date il avait rejoint le club ukrainien de l’Olimpik Donetsk. Après 18 matchs avec ce club en Premier League, en septembre 2021, il avait signé au New York Red Bulls où il n’était resté que quelques mois, rejoignant de nouveau l’Ukraine et l’effectif de Lviv en janvier 2022. Mais en raison de la situation particulière dans le pays n’avait pas joué et était sans club depuis juillet de cette même année. Pour des questions de visa, il ne sera pas qualifié pour la rencontre de ce vendredi soir contre Dijon. Selon l’entraineur Régis Brouard, le club pourrait recruter un autre joueur très prochainement.