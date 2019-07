Mémoire des noms de rues perpétuée à Montegrossu

Ce lundi matin, Cyrille Quilichini, portier à Pigna, installait aux côtés de Jean-Marc Borri, de nouvelles plaques à Cassani.



En tout, ce sont 85 céramiques qui ont été préparées par ses soins.



"Cela contribue surtout à mettre en valeur, à préserver et à défendre notre langue et plus encore notre patrimoine linguistique. C'est également un travail de mémoire car beaucoup de noms avaient disparus de la pratique usuelle. Grâce à de nombreuses personnes, certains noms, ont pu être retrouvés " précise Jean-Marc Borri, adjoint au maire. Mais c'est aussi pour l'intérêt public, "notamment pour les facteurs".

Ainsi, l'histoire d'A Loghja di a Vesca, voûte construite en 1830 et à l'origine d'un important conflit au sein du village de Cassani ou encore U Passu di Don Ghjuvà, passage secret, presque souterrain où ce dernier fuyait les représailles de son oncle, après avoir voulu séduire sa cousine. Cela rappelle aussi que la mère de Don Giovani de Séville, née Colonna d'Anfriani, était originaire de Montemaiò.

Un travail financé à hauteur de 50% par la Collectivité de Corse dans le cadre de la charte de la langue Corse.

La commune de Montegrossu, composée des villages de Montemaiò, Lunghignani et Cassani, retrouve depuis quelques jours, ses noms parfois oubliés que tous les anciens avaient donné. Bien souvent transmis de façon orale, ils sont aujourd'hui réinscrits sur les murs de ces beaux villages.