Méditerranée en surchauffe : la vie sous-marine autour de la Corse en danger

La chaleur qui sévit actuellement en Méditerranée peut entraîner des conséquences en cascade pour la faune et la flore marine. "À long terme, en plus de l'acidification des mers et de l'augmentation de la salinité, nous pouvons également nous attendre à une diminution de l'oxygène. Heureusement, ces tendances sont encore très faibles pour le moment", souligne la responsable de Stareso. Cependant, la situation n'est pas idéale, car tant que la chaleur en surface ne se calmera pas, l'équilibre naturel ne sera pas atteint. "Il y a un lien étroit entre le comportement de l'atmosphère et celui de l'eau. Plus il y a de CO2 dans l'atmosphère, plus il sera absorbé par les océans, ce qui entraîne leur acidification", explique Lovina Fullgrabe. Il en va de même pour l'excès de chaleur dans l'atmosphère. En d'autres termes, c'est la chaleur de notre environnement qui provoque le réchauffement des mers et des océans.





La floraison de la flore marine, un bon indicateur du réchauffement des eaux

Cette vague de chaleur en surface est la conséquence des activités humaines et du rejet massif de CO2 dans l'atmosphère. Les fortes températures sont également attribuables aux changements climatiques en cours, tels que le phénomène d'El Niño, qui réchauffe les eaux de l'océan Pacifique avant de se propager dans le reste du monde, et qui est prévu pour durer une grande partie de l'année. Sous la surface, ces changements de température sont observés de près. C'est notamment le cas de l'évolution des herbiers de Posidonie, qui constituent l'écosystème avec la plus grande capacité de séquestration du CO2 au mètre carré. Leur limite de survie thermique est d'environ 29°C. Au-delà de cette température, les faisceaux qui composent cette algue ne peuvent plus effectuer la photosynthèse, la plante ne peut plus se nourrir et finit par mourir.

Comme l'ont déjà observé Lovina Fullgrabe et ses collègues, lors de certains épisodes de canicule, les herbiers de Posidonie fleurissent et produisent des fruits appelés "olives de mer", capables de germer pour créer un nouvel organisme doté d'un nouveau génome mieux adapté à ces nouvelles conditions de vie. "L'été dernier, tous les herbiers de Méditerranée étaient en fleurs. Au-delà de la beauté de ce spectacle, cela reflète un état de stress visant à créer un organisme capable de résister à différentes conditions environnementales", explique la chercheuse.



Pour l'instant, les chercheurs de Stareso constatent que les herbiers situés jusqu'à 10 mètres de profondeur montrent une meilleure résilience face à ces températures élevées que leurs homologues plus profondément enracinés. Il reste maintenant à déterminer si les futures floraisons des herbiers de Posidonie seront capables de générer une adaptation qui ralentira la rapidité du changement climatique, qui semble s'installer durablement.