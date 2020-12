Mauvais temps : fortes précipitations sur la Balagne

Il est tombé beaucoup d'eau ces dernières 48 heures sur la Balagne.

Des conditions météorologiques très difficiles provoquant durant tout l'épisode pluvieux de nombreuses perturbations notamment au niveau du trafic aérien où plusieurs vols ont été déroutés vers Bastia. Vendredi un avion d'Air Corsica a également été touché par la foudre.





Sur les axes ce n'était guère mieux avec plusieurs éboulements mais aussi des inondations notamment sur la route territoriale30 où la circulation a été coupée entre le rond-point de San-Damiano et celui d'Aregno. Une déviation a été mise en place en direction du centre d'Algajola.





Dans le bassin de vie de l'Ile-Rousse aussi des dégâts ont été enregistrés. Une rupture de canalisation a privé d'eau potable dans plusieurs secteurs,: vieille ville di l'Isula, entrée de Munticellu, Palumbare...

Saveriu Luciani, président de l'Office d'Equipement Hydraulique de la Corse et ses équipes se sont inquiétés de la situation et ont tout mis en œuvre pour un retour à la normale.