Mauvais temps : Equipements spéciaux obligatoires pour franchir le col de Vizzavona

Les services de Météo France ont placé la Corse en vigilance orange pour le phénomène vent. Un vent qui devait souffler très fort sur le Cap Corse, en Balagne, dans la région Ajaccienne et à Bonifacio. Un vent qui s’est levé hier soir vers 21 heures où de fortes rafales ont été enregistrées dans le Cortenais. Mais la neige également s’est invitée et les deux départements sont également en vigilance orange pour les phénomènes orage, neige, verglas, avalanche, vent et vagues submersion.

La neige a recouvert les principaux cols de l’île au point que les cols de Vizzavona, Vergio, Verde, la Vaccia Saint Euèstacxhe, Sorba ou encore Bavella sont passés en vigilance jaune. Cela veut dire que la circulation est interdite aux véhicules articulés et que les équipements spéciaux sont obligatoires pour tous les autres véhicules.



Les opérations de déneigement sont en cours et pour l’heure aucune difficulté majeure n’a été signalée par les responsables du service des routes de la Collectivité de Corse.

De nouvelles précipitations neigeuses sont attendues dans la journée et la limite pluie-neige devrait s’élever à 900 mètres dans le courant de l’après-midi.

Un temps plus clément est attendu demain après une matinée nuageuse, le soleil devrait faire son retour à la mi-journée.



La plus grande prudence est recommandée. Avant de prendre la route il est conseillé d’appeler le PC neige de Corte au 04.95.46.17.12.