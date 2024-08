La réaction des entraîneurs



Mathieu Chabert (ACA)

« On est très content de prendre les trois points ce soir. On a six points en trois matchs, c’est très bien. Cela va nous amener de la confiance. On a travaillé ce système (NDLR 3-5-2) pendant quelques jours. On avait pris cette option pour aller les chercher très haut et cela n’a pas vraiment fonctionné, car nous n’avons pas joué assez direct. On a su ne pas prendre ce deuxième but, ce qui est très important. On a ensuite repris le fil du match. L’expulsion du joueur adverse nous redonne un coup de boost. En deuxième mi-temps, on a rajouté un élément offensif et cela a payé. On s’est installés dans leur camp et on a eu énormément d’occasions. On ne doit pas accepter de perdre des points ici, c’est ce que j’ai dit aux joueurs. Maintenant, il faut qu’on soit plus acteurs qu’à réaction ».





Stéphane Dumont (Troyes)

« On fait une très bonne première période et après il y a cette expulsion qui dérègle notre dynamique. La première mi-temps se passe plutôt bien, on est tranchant, on fait douter l’ACA et on ne concède aucune occasion. Mais, on nous siffle encore un penalty généreux et on vit un scénario cruel. Il y a eu une débauche d’énergie de notre équipe, mais on subit encore une fois des faits de jeu. On a des séquences de qualité même si ce n’était pas facile avec ce terrain compliqué. Ce carton rouge est très embêtant juste avant la mi-temps. Je n’ai pas revu les images. En revanche, pour moi, il n’y a pas penalty, comme la semaine dernière d’ailleurs. C’est cruel et frustrant ».