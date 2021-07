Marseille-Calvi en 420 : un défi qui porte un combat, celui de la prévention du suicide chez l’adolescent

La voile est un sport de records, de défis, de premières. Naviguer à travers le globe en traversant mers et ccéans a fait de la voile une discipline légendaire qui continue de faire rêver le plus grand nombre. Pourquoi réserver ce sport aux élites et grands bateaux ? Pourquoi un petit équipage ne serait-il pas capable de parcourir 300 km à bord d’un 420, entre le continent et la Corse ?Pour porter que cela est possible deux jeunes-hommes de 18 ans, Mathias Depeyre Grimaldi et Sylvestre De Giuli Morghen, se sont lancé le défi de naviguer 40 heures non-stop, sans répit, sans repos, face aux éléments. Une aventure hors-normes sous le signe de la prévention du suicide. "Une cause que l’on veut porter avec nous durant ce périple, afin de lever le tabou du mal-être notamment chez l’adolescent" - expliquent les deux navigateurs.