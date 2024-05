Avec son dernier film, À son image, Thierry De Peretti s’illustre à Cannes

Un premier rôle pour Clara-Maria Laredo



Pour son quatrième long métrage, Thierry De Peretti revient également à ses premières amours en repassant de l’autre côté de la caméra et en incarnant le rôle du prêtre, parrain d’Antonia qui sera à l’origine de sa passion pour la photographie. « Un rôle bien plus modeste dans le film que dans le roman », souffle-t-il. À l’image, on retrouve aussi des visages familiers déjà aperçus dans ses précédents films comme Cédric Appietto, Antonia Buresi, Alexis Manenti, Victoire Du Bois, Théo Frimigacci, Cédric Alessandri, Gérard Mazzoni. « J’aime cette idée qu’on s’accompagne d’un film à l’autre, cela fait des liens entre films et entre nous bien sûr », sourit le réalisateur. Pour le reste du casting, il a à nouveau choisi de faire confiance à Julie Allione - aux côtés de qui il a déjà travaillé pour tous ses précédents films - et a décidé de faire une fois de plus appel à des acteurs non professionnels, mais imprégnés par le contexte par le contexte politique corse, à l’exemple de Clara-Maria Laredo, jeune étudiante en sciences politiques qui incarne le rôle principal, mais aussi de Marc’Antonu Mozziconacci, Andrea Cossu, Pierre-Jean Straboni, Saveria Giorgi, Barbara Sbraggia, Louis Starace, Harold Orsoni, ou encore Paul Garatte. « Je suis moins intéressé par les questions d’authenticité que par l’idée de constituer une troupe d’actrices et d’acteurs singuliers et qui comprennent les enjeux du film de manière à la fois organique et politique, explique-t-il.



Un tour de force payant au vu de l’accueil qui a été déjà réservé au film par les premiers spectateurs lors de sa diffusion sur la Croisette ce jeudi. Après avoir été déjà distingué à Cannes en 2017 avec Une vie violente, le réalisateur ajaccien a donc été sélectionné pour participer à la Quinzaine des Cinéastes 2024. Une fierté pour lui de voir à nouveau l’un de ses longs métrages diffusés lors de ce festival emblématique. « C’est une grande joie de venir présenter le film à la Quinzaine, où je suis « né » comme cinéaste en 2013 avec les Apaches. Et cela seulement quelques jours après avoir fini le film et en compagnie de cette nouvelle génération d’actrices et d’acteurs », se félicite-t-il.



En outre, il constate avec satisfaction que les réalisateurs corses ont la côte à Cannes cette année, trois films étant présentés dans différentes sections du festival. « Ce sont trois films indépendants et personnels. Mais d’autres films, faits par d’autres cinéastes corses ont aussi été tournés cette année, je pense à celui de Frédéric Farrucci ou ceux d’Éric Fraticelli, sans parler de ceux qui se préparent pour les mois à venir. Ce sont des films où la Corse n’est ni un paysage, ni une toile de fond, mais le centre même. C’est la preuve qu’il y une filière extrêmement dynamique en Corse, unique même : comment un territoire si peu dense démographiquement peu faire émerger autant d’œuvres au même moment ? C’est évidemment le fruit d’années de travail et d’engagement, non seulement des artistes, mais du pôle cinéma de la Collectivité de Corse et plus largement de qui a été accompli par celles et ceux qui œuvrent depuis si longtemps à l’émergence d’un cinéma en Corse », observe-t-il.



Après avoir conquis la Croisette, À son image sera à retrouver au cinéma à partir du 4 septembre prochain.