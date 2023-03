"Mars bleu": tout savoir sur le dépistage du cancer colorectal en Corse

Mais pourquoi les Corses ne se font pas dépister ?

"Plusieurs facteurs peuvent entrer en jeu, explique le Dr Carlini, notamment l'idée que le test est trop compliqué alors qu'en réalité il est très simple et rapide à réaliser. D'autres confondent le test avec la coloscopie qui est un acte plus intrusif et complexe. Il y a aussi une certaine notion de pudeur associée au dépistage. Pourtant, plus le cancer est petit et circonscrit, plus le traitement est simple et plus les chances de guérison sont grandes. En effet, grâce à un dépistage précoce et à une prévention efficace, les chances de guérison peuvent être considérablement augmentées."



En outre, en Corse, comme dans d'autres régions, l’accès à la prévention des cancers est particulièrement impacté par les difficultés d’accès à un médecin, qu’il s’agisse de recevoir les messages de prévention, d’être incité à participer au dépistage ou d’obtenir le kit de dépistage. "Le pronostic est lié au stade de développement du cancer", détaille le docteur.



Mais comment se développe cette maladie ?



La très grande majorité des cancers colorectaux se développe à partir de polypes spécifiques qui dégénèrent. "Enlever un polype avant qu’il ne se transforme, évite le développement du cancer." explique Laurent Carlini en rappelant que les "signes digestifs peuvent être tardifs, puisque le cancer peut se développer dans le côlon sans forcément entraîner de gêne ni symptômes." C’est pourquoi il est très important de pouvoir le dépister avant l’apparition de signes cliniques.



Comment se faire dépister ?



Bien que moins médiatisé qu'Octobre Rose, Mars Bleu, mois de sensibilisation aux dépistages du cancer colorectal, est tout aussi important, car chaque année cette maladie touche 43 000 personnes en France dont plus de 100 en Corse et est la deuxième cause de mortalité par cancer dans le pays.A ce constat préoccupant s’ajoute une réalité : le faible taux de participation au dépistage sur l'ile. "Alors que la moyenne nationale pour la participation au dépistage organisé du cancer colorectal est de 30,7%, le taux de participation en Corse est de 13,22%, ce qui représente un déficit de 17 points. La situation est préoccupante, car le cancer colorectal peut être soigné dans neuf cas sur dix si il est dépisté à temps." explique le Dr Laurent Carlini, médecin généraliste et urgentiste, responsable de la maison médicale CH Ajaccio et membre élu de l’URPS Médecins Libéraux de Corse.Selon les données de Santé Publique France, 108 828 personnes âgées de 50 à 74 ans résidant en Corse n’ont pas réalisé le DOCCR l'année dernière, ce qui représente une participation particulièrement faible au vu des préconisations de la Commission européenne qui souhaiterait 45% de participation.Le Dépistage organisé du cancer colorectal cible, depuis 2009, les personnes (hommes et femmes) de 50 à 74 ans.Après réception d’un courrier d’invitation transmis par les centres de gestion, les personnes ciblées sont invitées à se rendre chez leur médecin généraliste pour récupérer un kit gratuit de dépistage (autotest immunologique qui vise à détecter le sang occulte dans les selles). Réalisé à leur domicile, ce test doit être envoyé au centre de lecture avec une enveloppe préaffranchie fournie avec le test.Les résultats sont, ensuite, transmis au patient, au médecin généraliste et à la structure de dépistage. Si le test est négatif (96 % des cas), la personne sera invitée à renouveler le test deux ans plus tard.Si le test est positif (4 % des cas), le médecin traitant prescrira une coloscopie réalisée par un gastro-entérologue.Depuis 2022 il est aussi possible de commander son kit en ligne sur le site de l’assurance maladie.