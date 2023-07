Marek Halter à Bastia : "En Corse on se parle, voilà pourquoi il n’y a pas eu d’émeutes …"

- Votre sentiment sur ce salon de Bastia ?

- Toute une initiative qui est basée sur les mots, les mots, les livres c'est les mots, les mots qu'on partage, les mots qu'on traine avec soi, qui nous font rêver, changer le monde, Il faut les soutenir. Et j'ai peur : nous sommes en train de perdre l'amour du Verbe. Nous sommes en train de perdre. On n'apprend plus à parler à l'école. A l'école, je me souviens, quand j'étais petit, on nous demandait de raconter un livre. Aujourd'hui, on ne nous raconte rien. Du coup, on ne sait pas parler. Et quand on ne sait pas parler, qu'est-ce qu'on fait?On tape. On utilise la force. D'où les émeutes.

Et je l'ai dit tout à l'heure que c'est pour ça que j'aime la Corse, parce que les Corses ont gardé l'amour du verbe. Et c'est peut-être pour ça qu'il n'y avait pas d'émeute en Corse. La Corse a les mêmes problèmes que Marseille, que Narbonne, que Paris, etc. Mais pour l'instant, elle arrive à les résoudre en parlant. Vous marchez dans la rue, des gens vous accosent, ils vous parlent, ils vous parlent de leurs problèmes, ils posent des questions, ils ne sont pas toujours d'accord, mais ils parlent.



- Qu'est-ce qui vous fait peur ?

-Ce qui nous fait peur, en vérité, c'est la guerre atomique, c'est ça qui nous fait peur. Alors personnellement je ne pense pas que la guerre atomique est pour demain. Il y a une restructuration du monde, il y a l'Occident qui s'est réuni à Vilnius sous le slogan l'OTAN, l'alliance militaire, 37 pays, et de l'autre côté tous les autres qui ne nous aiment pas. Parce que nous n'avons pas su se faire aimer. Il y a une restructuration du monde et on ne sait pas très bien à quoi ça va aboutir. Donc on aura des surprises.



- Croyez-vous à une troisième guerre mondiale ?

- C'est passionnant pour les observateurs que nous sommes, puisque nous ne pouvons pas intervenir, on peut seulement interpréter. Mais je ne crois pas à une utilisation des armes atomiques. Donc je ne crois pas à la troisième guerre mondiale.