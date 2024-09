Marc'Andria Maurizzi, un champion d’échecs à Sainte-Lucie-de-Porto-Vecchio

A Sainte-Lucie de Porto-Vecchio, Marc’Andria Maurizzi a affronté treize enfants, certains pratiquant en club, mais pas tous. Il avait les blancs, eux les noirs. « Des fois, on peut gagner plus vite aussi, et on hésite à le faire », nous confiait-il avant le début de la simultanée. En effet, on le soupçonne d’avoir élégamment retardé l’échéance : « Regarde là, il y a ma tour », met-il en garde l’un de ses jeunes adversaires qui grâce à ce conseil, parvient à éviter le mat. Mais pour cette petite fille, c’est déjà fini : « Echec et mat », scelle-t-il, dans un sourire embarrassé. Concentré, Marc’Andria Maurizzi se déplace d’échiquier en échiquier, n’ayant besoin que d’une fraction de seconde pour analyser le jeu. Pourtant, « je ne savais pas toujours quand c’était à moi de jouer ». La faute à une consigne qui avait été oubliée : « Normalement, il faut jouer quand la personne (lui, en l’occurrence, NDLR) passe. »



Les conseils du grand maître



Membres du club d’échecs de Porto-Vecchio, Léo et Anton, 14 et 15 ans, ont bien résisté, mais Marc’Andria a eu le dernier coup : « Il a super bien joué, reconnaît Léo, impressionné. Il a juste besoin de deux secondes pour regarder le jeu. Moi, j’ai fait une petite erreur. » Anton a pu discuter de sa partie avec le grand maître à la fin, qui lui a donné un conseil : « Il m’a dit que j’aurais dû oser être plus actif. » Quant à Anghjulina, 7 ans, elle y a cru : « J’étais presque en train de gagner, sauf qu’il m’a battu au dernier moment... »