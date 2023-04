"Marana Golo Arte festival" : Les artistes de Diazzo en repérages

En septembre prochain aura lieu la première édition de la biennale d'art numérique et interactive organisée par l'office du tourisme intercommunal de Marana Golo, un parcours nocturne artistique et poétique qui pendant trois jours animera les soirées du village de Monte. « 5 installations lumineuses, sonores ou visuelles jalonneront une déambulation nocturne dans des lieux sacrés, cachés ou en pleine nature. A l’intersection de l’art, de la nature et de la technologie, le visiteur partira à la rencontre d’un univers magique à la découverte des hameaux de Divina et Carognu ». souligne Géraldine Ferralis, directrice de l’OTI Marana-Golo Les artistes invités sont tous mondialement connus : Chevalvert (studio de design), Guillaume Marmin (installation lumineuse immersive), Erik Barray (vannerie d’art et sculptures végétales), Valérie Giovanni (vidéo, chant et performances dansée) et Diazzo (projection d’images monumentales). Derniers artistes à venir en repérage, jusqu’à dimanche, le couple Philippe Gauthier et Agnès Talibon de Diazzo. « Diazzo est la contraction de diazo-photopolymères » explique Philippe Gautier, « traduction : émulsion haute définition qui résiste à l'eau et aux solvants. Nous sommes spécialisés dans la projection d'images géantes et uniquement ».Si Philippe vient de la sérigraphie, Agnès, elle, baigne depuis toute petite dans la photo. Des photos qu’elle a pris l’habitude de projeter, au début avec de vieilles lanternes magiques puis des appareils de sa conception.Aujourd’hui, habituée des grands festivals tels Les Vieilles Charrues Les Escales, Hellfest, la Nuit de l'Erdre, la fête du 14-Juillet à Parthenay (Deux-Sèvres), la Foire aux laines de Châteaudun ou encore la Nuit des Musées à Nantes, la société Diazzo utilise d'énormes projecteurs de 2 500, 4 000 ou 6 000 watts. « On se complète bien dans notre travail » souligne Agnès, « je photographie et conceptualise le visuel, Philippe donne ses idées, dirige le chantier et fait jaillir la lumière, d’où l’importance des repérages »Et Géraldine Ferralis a véritablement … flashé sur eux. « Ce sont des créateurs, des artisans, des concepteurs de leurs propres productions, de leurs propres idées. C’est une vraie plus-value et c’est ce qui nous a fait les choisir. Les images seront projetées sur les ruines de l’église de l’Immaculée-Conception au lieu-dit Carognu avec un superbe clocher de 20 m de haut. Le sentier qui y mènera sera investi par les autres artistes ».Durant 3 jours, Agnès Talibon et Philippe Gauthier vont travailler in situ, à Monte, pour prendre des repères in situ. « Nous avons déjà travaillé en amont via des photos que l’office nous a envoyées et aussi avec des photos satellites et des vidéos faites avec des drones. On a ainsi pu modéliser l’église » souligne Ph. Gauthier. « Mais là sur place on va voir les tailles réelles, prendre des mesures exactes, voir le recul qu’on a pour installer les projecteurs et combien en mettre. Parfois on travaille avec des thèmes imposés, là l’Office nous a donné carte blanche. Ce sera un mélange d’images et de vidéos avec place à l’imaginaire car le lieu va nous parler, nous inspirer ». Outre les deux concepteurs, l’équipe de Diazzo sera composée d’une demi-douzaine de techniciens.D’ici sa prestation en septembre en Corse, Diazzo aura un agenda très chargé avec outre les différents festivals habituels, « Les bords de Loire » dans un lieu situé à l’estuaire de la Loire entre St Nazaire et Nantes. « Dans ce site on est à du 100 m de projection » précise Ph. Gauthier.Lors de ces 3 jours de festival, des concerts gratuits clôtureront le parcours, un différent chaque soir : Eppò (le 8), Diana di l’alba(9) et I Pignotti (le 10).