Mantinum, le lien entre le Bastia d’hier, d’aujourd’hui et de demain, inauguré

Il fallait bien une journée comme celle-ci pour inaugurer le Mantinum, projet d’envergure installé au cœur de la Citadelle et porté par la Mairie de Bastia.



Dès 9h, une spassighata était organisée avec un départ de la Place du Marché tandis qu’une visite officielle avait lieu en présence des architectes du projet (l’agence Buzzo-Spinelli) et de Caroline Michel, directrice du Patrimoine de la Ville de Bastia.



A 11h, la foule était nombreuse pour écouter un récital lyrique au cœur du jardin Romieu rénové. Avec des extraits de la Traviata et d’autres grands airs d’opéra, Julia Knecht a impressionné le public malgré quelques sonneries de portable.





A midi, les spectateurs, ravis rejoignaient le théâtre de verdure, au cœur de cet espace Mantinum, par les escaliers pour les plus courageux ou avec l’ascenseur qui part du Vieux Port.

Toute l’équipe municipale était présente, accompagnée du président du conseil exécutif Gilles Simeoni et du député Michel Castellani.



Après un court discours de Pierre Savelli confirmant la volonté dans ce projet de « créer une liaison verticale entre la Citadelle et le Vieux Port pour rapprocher ces deux quartiers." le maire a décrit l'essence du Mantinum "un espace unique avec ce théâtre et cette vue magnifique. Nous avons voulu ce lieu au cœur de la ville avec une ouverture sur la mer. ».



En remerciant les architectes du projet, les équipes qui l’ont accompagné et les financeurs sans qui rien n’aurait été possible, le premier magistrat ajoutait : « Un immense merci à Mimi Vivarelli qui s’est totalement impliqué dans ce projet. ». Et pour accompagner le geste à la parole, il lui laissait le soin de couper le ruban rouge symbolique.



Gilles Simeoni a pris à son tour la parole, rapidement, pour appuyer les remerciements du Maire. « Les rêves prennent forme ! » en rappelant que Mantinum est le nom que donnait les Romains « à notre ville. Cet espace symbolise le Bastia d’hier, d’aujourd’hui et de demain. C’est une projection vers un futur que nous voulons heureux. »



Pierre Savelli invitait ensuite le public à rejoindre le spuntinu issu de la pêche du jour : anguille spallate, fritelle et autres sardines.



A 13h30 débutaient les concerts, les intermèdes étant assurés par l’équipe de la famille Pastacciu qui déclenchent des rires dans un public nombreux. Des membres des Chjami Aghjalesi, de l’Arcusgi mais aussi le trio Soledana et Hubert Tempête sont là pour l’occasion et pour faire chanter le public.



Le Théâtre de Verdure du Mantinum est un lieu unique au pied du Palais des Gouverneurs, bercé par le balais des ferries rouge et jaune qui entrent et sortent du port de commerce en arrière-plan.

Un écrin pour de futurs spectacles et animations que l’on espère nombreux.