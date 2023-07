Manifestations de soutien à Yvan Colonna : un militant condamné à 64 000 euros d'amende pour des dégradations

L'homme a été reconnu coupable par le tribunal correctionnel de Bastia de dégradation de bien destiné à l'utilité ou la décoration publique lors d'une manifestation le 9 mars 2022 devant la sous-préfecture de Calvi, qui avait essuyé des jets de cocktails molotov.



Femu a Corsica, a dénoncé vendredi dans un communiqué cette condamnation prononcée "pour sa participation aux manifestations consécutives à la mort d'Yvan Colonna". "Deux jours après le vote par une très large majorité en faveur de l'autonomie et l'apaisement de la société corse, la machine judiciaire poursuit sa politique répressive contre la jeunesse corse", écrit Femu a Corsica, qui "réaffirme que la répression mène à une impasse et que seuls la démocratie et le dialogue favoriseront la solution politique du problème corse".





Fin juin, un autre manifestant de 21 ans avait été condamné par le tribunal de Bastia à six mois ferme aménagés sous bracelet électronique et 135.000 euros d'amende pour fabrication et transport d'engin explosif ou incendiaire lors de cette même manifestation à Calvi. "Son ADN avait été retrouvé sur des cocktails molotov", a précisé à l'AFP le procureur de Bastia, Arnaud Viornery.



Pour l'association de défense des prisonniers corses, Aiutu Paisanu, "des sommes folles sont demandées à des jeunes corses, lors des procès liés aux manifestations pour Yvan Colonna", a-t-elle dénoncé vendredi en parlant de "racket institutionnel".









Enfin, un autre manifestant de 51 ans a été condamné vendredi à six mois ferme aménagés sous bracelet électronique pour violences sur personne dépositaire de l'autorité publique lors d'une manifestation de soutien à Yvan Colonna le 6 mars 2022 à Corte.