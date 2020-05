Manifestation de Calvi : "Rendez nous notre plage"

La démarche se veut pacifique, les règles de distanciation sont respectées et le port du masque est de mise mais les manifestants qui ont décidé ce dimanche de se rassembler peu avant 12h30 dans la station touristique de Calvi , comme annoncé dès le début par CNI, n'en sont pas moins déterminés.



Tous entendaient dénoncer l'absence d'une réponse rapide du préfet de Haute-Corse comme le lui a demandé le maire de Calvi Ange Santini, dès l'annonce le 7 mai du Premier ministre Edouard Philippe d'une possibilité de réouverture des plages après en avoir fait la demande au préfet.

Cette réouverture qui semble si évidente, nombreux sont ceux à la réclamer (voir par ailleurs) mais pour l'heure aucune décision n'a été prise.





"Sur la carte des plages qui sont désormais ouvertes au public, sur l'ensemble du littoral, on constate qu'à l'exception du Gard et de la Corse toutes sont désormais accessibles.

Alors, pourquoi les plages de Corse restent fermées?".



"Punis, pourquoi?", "Marcher, courir, nager... vivre"

Au nombre de quelques dizaines les manifestants sont venus pour crier leur incompréhension et leur colère.

C'est tout d'abord symboliquement devant l'hôtel de Ville de Calvi qu'ils se sont rassemblés, même si l'un d'eux écartait aussitôt la responsabilité de la municipalité de Calvi:

" Nous savons que le maire de Calvi a pris le problème à bras-le-corps en prenant contact avec le sous-préfet de l'arrondissement avant même l'annonce d'Edouard Philippe et qu'officiellement il a fait part de msn intention de voir très rapidement la place de Calvi accessible lors d'une audio conférence avec le préfet de Haute-Corse. Les démarches demandées par le représentant de l'État ont aussitôt été mises en application et le dossier renvoyé à l'autorité préfectorale qui depuis tarde à donner sa réponse. C'est insupportable" déclare l'un des manifestants.





Plusieurs slogans sont brandis " parfois non sans humour:

" Marcher, courir, nager, ....vivre !" "Rendez-nous la mer, j'en ai marre de sterimar", Rendez moi notre mère !", "Pour un accès immédiat aux espaces naturels, sans conditions", punis, pourquoi?....

Dans la foule, un personne équipée d'un masque et d'un tuba, une jeune fille brandissant un dessin....

Les gendarmes étaient sur place, non pas pour réprimander mais accompagner les manifestants sur leur parcours en direction de l'amphithéâtre sur le port de Calvi, avant de poursuivre devant la sous-préfecture où durant quelques minutes ils ont demandé à ce que la plage de Calvi soit rendue aux calvais, avant de longuement applaudir !.





Le cortège se rendait enfin à l'entrée de la plage où des barrières en interdisaient encore l'accès.

" Si nécessaire nous irons encore plus loin. Cette plage est la nôtre. De par ses 7 km de long et ses plusieurs mètres de largeur, la plage de Calvi répond déjà tout naturellement aux exigences demandées, alors, rendez-nous la plage. On nous a demandé de nous confiner durant 55 jours et nous l'avons fait parce qu'il s'agissait de la santé de tous mais aujourd'hui rien ne peut s'opposer à retrouver cet espace de liberté qu'est la plage. Notre patience à des limites" préviennent les manifestants avant de se disperser.