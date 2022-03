Manifestation à Bastia : restrictions de circulation prévues pour ce 13 mars

Onze jours après l’agression en prison d’Yvan Colonna, une grande manifestation est attendue ce dimanche 13 mars 2022 à 15 heures, à Bastia, entre colère et appel au calme, pour demander à l'Etat : "ghjustizia è verità per Yvan", toujours entre la vie et la mort mais aussi "libertà per i patriotti" et la "ricunniscenza di u populu corsu".



Pour tenter d’éviter des débordements dimanche après-midi, la préfecture de Haute-Corse a interdit par arrêté le transport de "pétards, fumigènes, mortiers et feux d’artifice", ainsi que l’utilisation sur la voie publique de "récipients contenant des produits chimiques, inflammables ou explosifs". Une référence notamment à ces bombes agricoles et autres cocktails molotov lancés sur les forces de l’ordre et les bâtiments publics de l’île par les militants les plus engagés.