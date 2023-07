Mandataire immobilier : formation, compétences et missions

Le métier de mandataire immobilier requiert certaines compétences importantes. Outre celles liées au secteur du bâtiment et du commerce, il faut aussi avoir des compétences en technique de vente. Le mandataire doit aussi être en mesure d’évaluer un bien foncier et suivre convenablement les tendances du marché immobilier.

Ce dernier doit également se présenter convenablement. Il doit aussi maitriser le secteur géographique qu’on lui confie. En outre, pour exercer le métier de mandataire immobilier, il faut avoir des compétences en communication et en négociation. Il est aussi essentiel d’avoir des aptitudes en rédaction et en relation client.