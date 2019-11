Maison de la Corse de Marseille : Le programme du mois de novembre

Le jeudi 21 novembre à la Maison du Bâtiment, 344 bd Michelet, à 19 h 30, procès de l'amiral DE VILLENEUVE avec notre Société Napoléonienne, entrée libre, suivi d'un cocktail dînatoire pour ceux qui le souhaitent 20 euros par personne. réservation au 07 77 89 37 82 ou au mail jean.dalcolletto@gmail.com







Le samedi 23 novembre à la salle des Lices, 12 rue des Lices, 13007, Marseille :



. à partir de 10 heures, petit marché corse, possibilité de se restaurer sur place



. à 15 heures, spectacle de I MANTINI. Tarif 20 euros (voir lieux de vente des billets sur affiche jointe). Vous aurez la possibilité de prendre votre billet à la Maison de la Corse de 14 h à 18 h du lundi à vendredi.







Toujours le samedi 23 novembre, à compter de 18 H 00, à la maison de la Corse, 69 rue Sylvabelle (13006), soirée corso-basque avec nos amis de la Maison des Basques de Marseille et son président Fernando Zabalza : projection du film "Camarade Curée" en présence de son réalisateur Pierre Prouvèze, et chants basques par Oihana Lekuona et Xabi Lopez. Cocktail dînatoire avec produits corses et basques ; entrée 5 euros. Inscription sur le site https://marseillako-euskaletxea.com