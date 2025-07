MMA : Le KTP MMA Scola en verve en Sardaigne

Deux victoires et une défaite pour les combattants bastiais engagés au Cage Warrior Academy n°15, ce week-end à Sassari. Une performance saluée par leur coach Fred Boigeol : «Les résultats du week-end sont bons. Un déplacement en Sardaigne qui se solde par 2 victoires et une défaite pour nos fighters invités pour le Cage Warrior Academy n•15 à Sassari ».



A cette occasion le jeune champion en devenir Maxime Delugre était opposé à l’italien Samuele Cafaro dans la catégorie des -65.8 kg. Au terme d’un combat très engagé et technique, le Corse s’inclinait à la décision partagée.



En -70 kg, Gianni Petrucciani en « co-main event » de la soirée, avec un record sur Tapology.com qui n’était pas en rapport avec ses compétences, a confirmé tout le bien que pense la Team de lui. Il l’a emporté à la décision après avoir livré un rude combat face à un solide Niccolo Marcialis (Italie). Enfin le « Main Event » de la soirée opposait Paul-Antoine Bellavigna au Champion de la Team Tarantini : Matteo Dore. « Face à ce jeune combattant expérimenté Paul Antoine a tout d’abord subi les assauts de son adversaire mais il finalisait le combat par soumission jugi dans le deuxième round » se réjouit F. Boigeol »