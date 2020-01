Lycées agricoles de Borgo et Sartene : levée temporaire du blocage

"Les personnels des Lycées Agricoles de Corse, réunis en assemblée générale le jeudi 16 janvier ont examiné les perspectives et décidé de la suite du mouvement. Nous prenons note que le Ministère de l'Agriculture est resté totalement sourd à la légitimité de nos revendications et à l’appel de tous les élus de Corse, des représentations syndicales agricoles, des structures consulaires, du monde social et culturel qui nous appuient.

La hiérarchie de notre Ministère sourde à nos demandes s'est contentée de réponses parfois incohérentes, et surtout inhumaines.

La note de service est sortie ce jeudi 16 janvier 2020 en proposant à la mobilité des titulaires les 9 postes actuellement occupés par nos collègues contractuels et ce malgré 10 jours de mobilisation.

Nous avons constaté que les conditions d’un dialogue constructif avec notre autorité académique (la DRAAF) ne pouvaient être remplies et qu’il était alors impossible d'obtenir dans un avenir immédiat la stabilité de nos équipes pédagogiques par la garantie du maintien dans l'emploi de nos 9 collègues : nous n’avons plus d’interlocuteurs, puisque la Préfète de Corse a quitté ses fonctions en Corse suite à sa promotion en Région Grand Est et que le Ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, semblerait vouloir faire de même pour s’engager dans la campagne des municipales à Biarritz.

Dans ces conditions, dans l’intérêt de nos élèves, étudiants, apprentis et stagiaires, dans l’intérêt de nos deux établissements et dans l’intérêt de l’ensemble des partenaires et professionnels avec lesquels nous travaillons pour l’avenir de la ruralité, nous avons décidé de la levée temporaire du blocage de nos établissements et de la reprise des cours dès le jeudi 16 janvier à Borgo et dès le vendredi 17 janvier 2020 à Sartène.

Pour autant, restant entièrement mobilisés, nous restons solidaires, vigilants et déterminés :nous avons programmé un ensemble d’actions pour les jours et les semaines à venir. Forts du soutien des professionnels, des familles, des étudiants et des élus de toutes opinions et de tous partis de la Corse, nous demeurons fermes et solidaires pour le triomphe de nos revendications et nous réaffirmons :

Aucun de nos collègues contractuels ne devra subir cette politique froide et technocratique de précarisation.

Plus que jamais la lutte continue pour des équipes pédagogiques stables et compétentes."