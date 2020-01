Lycées agricoles : Les soutien de la Chambre d’agriculture de Corse aux agents contractuels

La Chambre d’agriculture de Corse apporte son soutien plein et entier aux agents contractuels des lycées agricoles de Corse dans leur mobilisation pour leurs droits élémentaires et dans leur demande de titularisation sans mobilité.

Ces agents, dont chacun s’accorde à louer le professionnalisme et l’engament au service des lycées professionnels agricoles de Corse, devraient selon les instances administratives, être remplacés par d’autres agents.

L’agriculture de Corse ne peut se passer d’enseignements ayant une connaissance approfondie de l’agriculture corse et des 17 filières qui la composent. Cette décision, si elle était appliquée, plongerait l’avenir agricole de la Corse dans un scénario catastrophe aussi inenvisageable que mal venu.

La Chambre Régionale d’agriculture s’oppose avec vigueur à ce remaniement au sein des lycées professionnels de Corse manifestement opéré par un système technocratique dénué de tout sens des valeurs aussi bien humaines que professionnelles.