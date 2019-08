Lutte contre les incendies : des moyens nationaux désengagés en Corse dès ce vendredi

La décision a été prise dans le courant de la journée de jeudi par la préfecture de Région, la préfecture de Haute-Corse et les autorités du COZ (Centre opérationnel de zone)

Dès ce vendredi deux sections militaires Verdi 23 et 32 positionnées à Calenzana et une section Kodalys en renfort à Ajaccio ainsi que le module de commandement seront désengagés dès ce vendredi pour rejoindre le continent.

Ce choix de départ anticipé des moyens nationaux, qui n'est pas sans conséquence pour la Corse, est motivée selon les autorités par l'annonce de prévisions météorologiques défavorables sur le continent à compter de lundi prochain.

Toujours pour les mêmes raisons, deux Tracker, basés à Ajaccio, quitteront également la Corse ce dimanche 1er septembre.